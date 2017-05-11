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11.05.201710:02
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро упал до 28,8 грн

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен Нацбанком на отметке 2878,93 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,555 грн за 10 рублей. Курс доллара - 2645,59 гривен за 100 долларов.
    Валюта
    REUTERS Jason Lee

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 11 мая, на уровне 2645,59 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2878,93 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,555 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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