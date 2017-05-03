наверх
03.05.201718:54
Курсы валют НБУ
  • EUR29.03+ 0.14
  • USD26.56+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Нацбанк сообщил о сокращении активов с начала года

    (обновлено: )65
    По данным НБУ, снижение активов произошло за счет сокращения международных резервов после платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В первом квартале 2017 года активы Национального банка Украины сократились на 12,5 млрд грн, или на 1,3% — до 928,045 млрд грн на 31 марта, сообщается на сайте НБУ со ссылкой на отчет о финансовом состоянии.

    Василий Горбаль
    УНИАН
    Не торопитесь. Гонтарева может руководить НБУ до осени — Горбаль

    Отмечается, что снижение активов произошло за счет сокращения международных резервов после платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте.

    Так, обязательства НБУ в первом квартале сократились на 3,8% — до 762,744 млрд грн за счет сокращения объема выпущенных регулятором депозитных сертификатов, а также банкнот и монет в обращении.

    Собственный капитал НБУ за этот период вырос на 12% — до 165,301 млрд грн.

    К тому же Нацбанк отразил как обязательства часть прибыли за 2016 год к распределению в объеме 44,380 млрд гривен, которая подлежит перечислению в государственный бюджет Украины в 2017 году.

    Ранее сообщалось, что активы Национального банка Украины на 1 января 2017 года составили 940,548 млрд грн, что на 10,8% больше показателя годом ранее на уровне 849,199 млрд грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Гвардейцы охраняют общественный порядок в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Кадр из сериала "Танкист"
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа