ГПУ направила в суд дело против экс-чиновников Нацбанка

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины направила в суд дело против бывших чиновников Национального банка, которые обвиняются в участии в преступной организации, созданной бывшей украинской властью, и растрате госсредств, сообщил в пятницу генпрокурор страны Юрий Луценко.

"Генеральной прокуратурой Украины завершено досудебное расследование по подозрению бывших заместителя председателя Национального банка Алексея Ткаченко и директора департамента Национального банка Романа Яковлева в участии в созданной бывшим президентом Украины (Виктором — Ред.) Януковичем и Сергеем Курченко (украинский бизнесмен — Ред.) преступной организации", — написал генпрокурор на своей странице в Facebook.

Как заявил Луценко, бывшие чиновники обвиняются в "обеспечении принятия Национальным банком Украины в 2013 году незаконного решения о выдаче подконтрольном преступной организации банку стабилизационного кредита, который в дальнейшем был использован на пользу соучастников преступления путем вывода средств за рубеж и обращения их в наличные".

По словам генпрокурора, действия экс-чиновников причинили государству ущерб на сумму 787 миллионов гривен, на все установленное имущество обвиняемых наложен арест.

"Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд", — сообщил Луценко.

Ранее ГПУ сообщила о подозрении бывшему первому вице-премьер-министру Украины Сергею Арбузову.