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04.05.201708:32
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    Нацбанак понизил курс евро

    (обновлено: )1401
    Как сообщается на сайте регулятора, на четверг курс евро, который накануне превысил отметку в 29 гривен, установлен на уровне 2896,09 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,645 грн за 10 рублей.
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на четверг, 4 мая, на уровне 2652,34 гривен за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2896,09 гривен за 100 евро, российского рубля — 4,645 грн за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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