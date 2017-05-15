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15.05.201709:27
Курсы валют НБУ
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    Курс валют НБУ: евро стоит 28,8 грн

    (обновлено: )37
    Как сообщается на сайте Национального банка Украины, 1 доллар США соит 26,47 грн; 1 евро – 28,8 грн; 10 российских рублей – 4,63 грн.
    Евро

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. На понедельник, 15 мая, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,47 грн; 1 евро – 28,8 грн; 10 российских рублей – 4,63 грн.

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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