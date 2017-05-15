Курс валют НБУ: евро стоит 28,8 грн

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. На понедельник, 15 мая, Национальный банк Украины установил такие курсы основных иностранных валют к гривне: 1 доллар США – 26,47 грн; 1 евро – 28,8 грн; 10 российских рублей – 4,63 грн.

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Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк".

Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.