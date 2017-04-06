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    Реформы откладывали, чтобы в финале во всем обвинить МВФ - Жалило

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (383)

    (обновлено: )5201
    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в эфире "ГС" с сожалением констатировал, что в украинском политикуме преобладают не государственные деятели, а те, кто думает только о своем электоральном имидже.
    Президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило
    УНИАН

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В среду Международный валютный фонд начал перечислять Украине очередной транш кредита в размере 1 млрд долларов, а накануне в свободном доступе появился текст Меморандума о сотрудничестве между Украиной и МВФ, в котором содержится перечень условий. Из 14 требований, шесть являются новыми, а восемь были перенесены из старого плана из-за их невыполнения в срок. В том числе, речь идет о пенсионной реформе, рынке земли и расширении полномочий НАБУ.

    Международный валютный фонд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    По сути это – некролог: соцсети о новом меморандуме с МВФ

    Комментируя суть Меморандума, президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило в эфире радиостанции Голос Столицы объяснил, почему при принятии болезненных для украинцев решений власти всегда ссылаются на условия МВФ.

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    "К сожалению, это беда нашей политики, потому что у нас преобладают не государственные деятели, а политики, которые постоянно думают о своем электоральном имидже, о том, чтобы, не дай Бог, не сделать что-то непопулярное, чтобы потом на них плохо смотрел их электорат. Вот почему те реформы, те изменения, которые уже давно нужно было делать, они их постоянно откладывали, чтобы потом, когда будут уже совсем не в состоянии их не делать, сказать, что мы — не виноваты, это все нам диктует МВФ", — заявил Жалило.

    МВФ одобрил в понедельник выделение Украине очередного транша на 1 миллиард долларов в рамках программы финансовой помощи.

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