В Балаклею отправились "иностранные стратегические партнеры"

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. Представители Вооруженных сил Украины совместно с иностранными партнерами выехали на место ЧП в Балаклее Харьковской области, где произошел взрыв боеприпасов, чтобы определить объем помощи по преодолению последствий пожара, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ночь на четверг начался пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея. В связи с детонацией боеприпасов власти эвакуировали около 36 тысяч жителей из 10-километровой зоны от склада. Возбуждено два уголовных дела по статьям "диверсия" и "халатность". В пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

"С целью изучения ситуации, определение объемов и характера будущей помощи от стран-партнеров по преодолению последствий пожара на военном арсенале в Балаклее, к месту происшествия направлена ​​группа, в состав которой вошли иностранные стратегические партнеры и представители Вооруженных сил Украины", — говорится в сообщении ведомства в субботу.

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При этом в Минобороны не уточнили, о каких иностранных партнерах Украины идет речь.

Накануне президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦРСБК) запустил механизм помощи Украине по разминированию территорий в районе Балаклеи.