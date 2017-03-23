Минюст призвал владельцев "национализированных" предприятий судиться с РФ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Конфискации российских активов на территории других государств в судебном порядке могла бы стать действенным механизмом компенсации потерь собственников предприятий, которые были отобраны у них на неконтролируемых территориях Донбасса. Об этом заявил министр юстиции Украины Павле Петренко.

Глава Минюста сообщил, что Украина направила в Европейский суд по правам человека иск о нарушении прав собственности в Крыму.

"Речь идет о четырех с половиной тысячах государственных предприятий, которые потеряли там объекты недвижимого имущества, производственные активы и тому подобное. Мы ставим вопрос, чтобы суд установил со стороны России противоправные действия и произвел компенсацию убытков", – сказал Петренко в интервью изданию "Новое время".

Он отметил, что иски против РФ также подали частные собственники "национализированных" предприятий. Компании обратились в Стокгольмский арбитраж и другие инстанции.

Петренко оптимистично оценил судебные перспективы заявителей и выразил уверенность, что в результате будут вынесены решения о конфискации российских активов за рубежом.

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"Будем компенсировать эти убытки за счет ареста имущества России, находящегося на территории других стран. Есть прецеденты в истории взаимоотношений России с частными инвесторами, когда маленькая шведская компания выиграла коммерческий арбитраж на несколько сотен миллионов долларов, при этом российские власти рассказывали, что никогда с этим не согласятся. После нескольких эффективных арестов активов на территории других стран Россия рассчиталась. Я считаю, что у нас есть все перспективы взыскивать эти средства с России. Это лишь вопрос времени", – отметил министр.

Он также рекомендовал собственникам предприятий, которые были "национализированы" в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, тоже отрабатывать механизм обращения с соответствующими исками в международные арбитражи и компенсации этих убытков с Российской Федерации".

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"Это будут сложные дела, я это понимаю… И я думаю, что есть все шансы компенсировать и добиться ответственности именно Российской Федерации в качестве той страны, которая поддерживает террористические организации на территории Украины и несет прямую ответственность за такого рода действия их ручных боевиков", – подчеркнул Петренко.

Напомним, с 1 марта предприятия под украинской юрисдикцией, которые находятся на неподконтрольных официальной власти территориях Донбасса, перешли под "внешнее управление" самопровозглашенных ЛДНР.