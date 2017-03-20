наверх
20.03.201712:27
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.05
  • USD26.91- 0.07
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Порошенко ожидает замедления инфляции до 5% к 2019 году

    (обновлено: )29
    Петр Порошенко отметил, что блокада Донбасса со стороны противников торговли с РФ и неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей создает риски для экономики.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Президент Украины

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что к 2019 году стране удастся добиться замедления инфляции до 5%.

    "В этом году она (инфляция — Ред.), надеюсь, будет измеряться однозначной цифрой, меньше 10%, и к 2019 мы должны выйти на 5%", — сказал президент, выступая в понедельник на заседании Совета регионов, его выступление транслирует телеканал "112 Украина".

    Олег Саакян
    Олег Саакян / Facebook
    Политолог: из-за блокады Донбасса Порошенко может уволить Гройсмана

    Он также напомнил, что ВВП по итогам 2016 года увеличился на 2,2%, а в четвертом квартале рост ускорился почти до 5%.

    Вместе с тем Порошенко отметил, что блокада Донбасса со стороны противников торговли с РФ и неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей создает риски для экономики.

    Читайте также: Как Парасюк перегнул палку и подписал себе приговор. Все скандалы нардепа

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

    В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Здание полиции в Ровно обстреляли из гранатомета
    Взрыв в здании полиции в Ровно
    Здание МВФ
    Транш МВФ: Украина опять в режиме stand-by
    Петр Порошенко
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    Николай Азаров
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ