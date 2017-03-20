Порошенко ожидает замедления инфляции до 5% к 2019 году

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что к 2019 году стране удастся добиться замедления инфляции до 5%.

"В этом году она (инфляция — Ред.), надеюсь, будет измеряться однозначной цифрой, меньше 10%, и к 2019 мы должны выйти на 5%", — сказал президент, выступая в понедельник на заседании Совета регионов, его выступление транслирует телеканал "112 Украина".

Он также напомнил, что ВВП по итогам 2016 года увеличился на 2,2%, а в четвертом квартале рост ускорился почти до 5%.

Вместе с тем Порошенко отметил, что блокада Донбасса со стороны противников торговли с РФ и неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей создает риски для экономики.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.