Инфляция в Украине ускорилась до 1,1% в январе - Госстат

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1%, в декабре минувшего года она составляла 0,9%, сообщает Государственная служба статистики.

"Цены на потребительском рынке в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,1%, с январем 2016 — на 12,6%", — говорится в сообщении.

На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 14,5%) подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в т.ч. табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, одежда — на 4,4%, обувь — на 4,1%.

Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел — на 2,8%, автомобилей — на 2,1%.

Услуги образования подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.

Цены производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,3%, с январем 2016 года — выросли на 36,8%.