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    Экономика

    Инфляция в Украине ускорилась до 1,1% в январе - Госстат

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    По данным Государственной службы статистики, в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%.
    Пожилая женщина на рынке
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Инфляция в Украине в январе 2017 года составила 1,1%, в декабре минувшего года она составляла 0,9%, сообщает Государственная служба статистики.

    График. Архивное фото
    REUTERS Kai Pfaffenbach
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    "Цены на потребительском рынке в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 1,1%, с январем 2016 — на 12,6%", — говорится в сообщении.

    На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,9%. Больше всего (на 14,5%) подорожали овощи. На 3,9-2,2% повысились цены на фрукты, молоко, сметану, кисломолочную продукцию, говядину, сыр, масло. В то же время на 2,3% подешевели яйца.

    Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, в т.ч. табачные изделия — на 2,1%, алкогольные напитки — на 0,7%.

    Одежда и обувь подешевели на 4,3%, в частности, одежда — на 4,4%, обувь — на 4,1%.

    Повышение цен на транспорт в целом на 2,7% вызвано в основном подорожанием проезда в автодорожном транспорте на 4,5%, топлива и масел — на 2,8%, автомобилей — на 2,1%.

    Услуги образования подорожали на 1,1% главным образом за счет повышения платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 8,8%.

    Цены производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,3%, с январем 2016 года — выросли на 36,8%.

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