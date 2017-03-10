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10.03.201719:11
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    Экономика

    НБУ: по итогам 2017 года инфляция снизится до уровня 8%

    (обновлено: )2801
    Как говорится в комментарии НБУ, рост цен прогнозируемо ускорился по большинству основных составляющих потребительской корзины на фоне увеличения производственных затрат и низкой базы сравнения.
    Часы на здании Национального банка Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины сообщил, что динамика потребительской инфляции в стране в феврале подтверждает достижимость инфляционной цели НБУ по итогам 2017 года в пределах 8% плюс/минус 2 п.п.

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    Как говорится в комментарии НБУ, рост цен прогнозируемо ускорился по большинству основных составляющих потребительской корзины на фоне увеличения производственных затрат и низкой базы сравнения.

    В то же время, как отметили в НБУ, фактическая инфляция оказалась несколько ниже траектории прогноза благодаря высокому предложению отдельных товаров и улучшению ситуации на мировых товарных рынках, что укрепило гривну в феврале.

    Напомним, инфляция в Украине в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года ускорилась до 14,2%, по сравнению с январем — замедлилась до 1%. С начала года, по сравнению с декабрем, потребительские цены в Украине выросли на 2,1%.

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