ДТЭК утратила на складах шахт в Донбассе 430 тыс тонн антрацита

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Крупнейшая частная энергетическая компания ДТЭК, которая лишилась контроля над активами в неподконтрольному Киеву Донбассе, заявила, что на той территории на складах осталось 430 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы.

Накануне энергокомпания ДТЭК, принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, заявила о потере управления над предприятиями, расположенными в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Также вся финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент" Ахметова, в которую входят все активы бизнесмена, в том числе ДТЭК, заявила в среду о потере контроля над всеми своими активами в неподконтрольном Киеву Донбассе.

"По предварительной информации, на складах добывающих угольных предприятий ДТЭК, которые вчера были захвачены представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", находится около 430 тысяч тонн антрацита (готовая продукция и рядовой уголь)", — сообщила пресс-служба компании в четверг.

По данным компании, этот антрацит находится на складах добывающих предприятий "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Шахта Комсомолец Донбасса". В компании считают, что этот уголь может быть незаконно ввезен на контролируемую территорию Украины или переправлен в другие страны.

"В связи с потерей контроля над своими активами, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области, ДТЭК начал контроль сбыта любой их продукции", — сообщили в пресс-службе, добавив, что если будут выявлены случаи незаконного использования и реализации антрацита, компания обратится в правоохранительные органы, суды и международные организации для принятия мер к виновным лицам, а также инициирует санкции в рамках украинского и международного законодательства.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.