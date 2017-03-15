Группа СКМ уведомила о потере контроля над активами в Донбассе

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Финансово-промышленная группа "Систем Кэпитал Менеджмент", акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, заявляет о потере с 15 марта контроля над своими активами в неподконтрольном Киеву Донбассе, о чем уведомила власти, говорится в сообщении на сайте СКМ.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко сообщил, что из-за транспортной блокады внешнее управление в ДНР введено почти на 40 предприятиях украинской юрисдикции. Ввести внешнее управление с 1 марта решили и власти ЛНР. После такого решения компании, которые входят в группу СКМ, постепенно начали заявлять об утрате контроля над активами в Донбассе. В частности, ранее в среду крупнейшая частная энергокомпания ДТЭК (входит в СКМ) заявила о потере контроля над активами, аналогичное заявление сделала горно-металлургическая группа "Метинвест" (также входит в СКМ).

"Группа СКМ заявляет, что с сегодняшнего дня, 15 марта 2017 года, не контролирует работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

В частности, сообщается, что в целом утерян контроль в части горно-металлургического сектора СКМ ("Метинвест"), в энергетическом секторе (ДТЭК), в секторе недвижимости, в промышленно-сырьевом секторе (компания UMG).

"На протяжении трех лет наши предприятия на неконтролируемых территориях, вопреки всем сложностям, работали исключительно в рамках украинского законодательства, оставаясь связующим звеном между контролируемой и неконтролируемой территорией Украины. Группа СКМ неоднократно заявляла, что считает абсолютно неприемлемым требование о перерегистрации своих предприятий и уплате налогов самопровозглашенным ДНР и ЛНР. С сегодняшнего дня мы утратили возможность обеспечивать работу наших активов в рамках правового поля Украины. Мы вынуждены принять решение о прекращении своей деятельности во временно неконтролируемых украинскими властями отдельных районах Донецкой и Луганской областей", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что СКМ подает заявление в правоохранительные органы Украины о захвате имущества производственных предприятий и непроизводственных активов, также группа СКМ уже обратилась в фискальную службу, налоговые органы и государственные фонды с уведомлением о потере контроля над активами.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.