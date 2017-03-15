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    Общество

    В ДНР запретили деятельность благотворительного фонда Ахметова

    (обновлено: )157
    Как предполагается, запрет обусловлен нарушениями условий хранения гуманитарной помощи фонда: в помещениях хранения выявлены повышенная влажность, плесень и отсутствие вентиляции.
    Ринат Ахметов. Архивное фото
    ФК Шахтер Донецк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной ДНР заявили, что запретили деятельность благотворительного фонда "Поможем" украинского олигарха Рината Ахметова.

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    УНИАН
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    "Фонд Рината Ахметова "Поможем" в ДНР запрещен", — заявил глава самопровозглашенной ДНР  Александр Захарченко в комментарии местным СМИ.

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    Запрет якобы вызван нарушениями условий хранения гуманитарной помощи фонда: в помещениях хранения обнаружены повышенная влажность, плесень, а также отсутствует вентиляция.

    Захарченко также сообщил, что жители неконтролируемой Киевом части Донецкой области будут получать "гуманитарное содействие" по линии МЧС РФ.

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    Напомним, ранее сообщалось, что Россия сокращает гуманитарную помощь для Донбасса

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