В ДНР запретили деятельность благотворительного фонда Ахметова

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. В самопровозглашенной ДНР заявили, что запретили деятельность благотворительного фонда "Поможем" украинского олигарха Рината Ахметова.

"Фонд Рината Ахметова "Поможем" в ДНР запрещен", — заявил глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко в комментарии местным СМИ.

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Запрет якобы вызван нарушениями условий хранения гуманитарной помощи фонда: в помещениях хранения обнаружены повышенная влажность, плесень, а также отсутствует вентиляция.

Захарченко также сообщил, что жители неконтролируемой Киевом части Донецкой области будут получать "гуманитарное содействие" по линии МЧС РФ.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия сокращает гуманитарную помощь для Донбасса.