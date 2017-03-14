На Майдане призвали участников Марша добровольцев громить офис Ахметова

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Лидер батальона ОУН Николай Коханивский призвал собравшихся на Марш добровольцев на Майдане идти громить офис Рината Ахметова, сообщает "Страна" с места событий.

Коханивский, выступая перед собравшимися, заявил, что если добровольцев на Майдане собирается 200-300 тысяч, надо сделать "хоть что-то неприятное для врага".

"Например, Автомайдан в субботу может поехать к Порошенко. Хотим мы или нет, но такими мерами мы в свое время прогнали Януковича…(..) Каждый патриот может прийти и закрыть свой банк с группой людей, как и рошеновские киоски. Их можно уничтожать и жечь, громить. Не обязательно собирать большой Майдан, достаточно десятка человек. Сегодня мы планируем пойти на Банковую к Порошенко, отдать ему обращение. Но я решил предложить что-то другое. Мы можем еще раз сходить к Ринату Ахметову, навестить его офис, после выступлений на Майдане. Надо не просто говорить и расходиться, надо после выступлений пойти к Ринату и напомнил ему, что ему не место в Украине. Если в Лондоне собирается диаспора и напоминает ему о его деяниях, то мы в Украине должны тем более это сделать. Он враг, ему не место в Украине", — заявил Коханивский.

Напомним, во вторник отмечается День украинского добровольца. В Киеве на Майдане Незалежности в мероприятиях принимали участие около 500 человек. Организаторы мероприятия под стелой обустроили сцену, с которой выступали народные депутаты Украины, добровольцы, волонтеры, представители патриотических организаций, формировавших первые добровольческие батальоны.

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