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    Общество

    На Майдане призвали участников Марша добровольцев громить офис Ахметова

    (обновлено: )51711
    По словам лидера ОУН Николая Коханивского,собравшимся на Майдане не следует расходится, а пойти к офису Рината Ахметова и напомнить, что "ему не место в Украине".
    Участники Марша добровольцев на Майдане
    strana.ua

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Лидер батальона ОУН Николай Коханивский призвал собравшихся на Марш добровольцев на Майдане идти громить офис Рината Ахметова, сообщает "Страна" с места событий. 

    Марш добровольческих батальонов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День добровольца: белые и черные страницы истории добровольческих батальонов

    Коханивский, выступая перед собравшимися, заявил, что если добровольцев на Майдане собирается 200-300 тысяч, надо сделать "хоть что-то неприятное для врага". 

    "Например, Автомайдан в субботу может поехать к Порошенко. Хотим мы или нет, но такими мерами мы в свое время прогнали Януковича…(..) Каждый патриот может прийти и закрыть свой банк с группой людей, как и рошеновские киоски. Их можно уничтожать и жечь, громить. Не обязательно собирать большой Майдан, достаточно десятка человек. Сегодня мы планируем пойти на Банковую к Порошенко, отдать ему обращение. Но я решил предложить что-то другое. Мы можем еще раз сходить к Ринату Ахметову, навестить его офис, после выступлений на Майдане. Надо не просто говорить и расходиться, надо после выступлений пойти к Ринату и напомнил ему, что ему не место в Украине. Если в Лондоне собирается диаспора и напоминает ему о его деяниях, то мы в Украине должны тем более это сделать. Он враг, ему не место в Украине", — заявил Коханивский. 

    Напомним, во вторник отмечается День украинского добровольца. В Киеве на Майдане Незалежности в мероприятиях принимали участие около 500 человек. Организаторы мероприятия под стелой обустроили сцену, с которой выступали народные депутаты Украины, добровольцы, волонтеры, представители патриотических организаций, формировавших первые добровольческие батальоны. 

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