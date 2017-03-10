Блокада Донбасса. Почти все шахты Ахметова остановили добычу угля

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг "ДТЭК Энерго" бизнесмена Рината Ахметова остановил почти все угольные шахты в неподконтрольных Киеву районах Донбасса в связи с торговой блокадой, сообщает Рейтер.

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

На вопрос агентства о состоянии шахты "Комсомолец Донбасса" пресс-служба "ДТЭК Энерго" ответила: "Она в режиме простоя. Но контролируется нами. "Ровенькиантрацит и "Свердловскантрацит" тоже в простое".

По данным агентства, эти три шахты в 2016 году обеспечили 9 млн тонн угля, или более трети добычи холдинга. Антрацит в основном используется на тепловых электростанциях холдинга.

На вопрос о причине простоя, сотрудник пресс-службы ответила: "А грузить куда?".

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В четверг крупнейшее в Украине металлургическое предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило, что торговая блокада Донбасса несет угрозу его стабильному энергоснабжению и может привести к сокращению производства.

Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.