Пикет резиденции Ахметова в Лондоне

Представители общественного движения "Лондон Евромайдан" совместно со Штабом блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями в Донбассе, профсоюзом Бурштынской ТЭС и всеукраинским независимым профсоюзом "Равенство" в воскресенье пикетировали дом украинского бизнесмена Рината Ахметова в Лондоне (One Hyde Park, 100 Knightsbridge London).

Участники митинга требовали проверки законности полученных им доходов в соответствии с британским антикоррупционным законодательством и британским антитеррористическим законом, говорится в сообщении London Euromaidan на странице в Facebook.

Читайте также: Блокада Донбасса. Власть банально "отжимает" Ахметова — Бортник

По их словам, в случае подтверждения на бизнес Ахметова должны быть наложены санкции с конфискацией его имущества в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что крупнейший в Украине частный энергетический холдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова остановил почти все угольные шахты в неподконтрольных Киеву районах Донбасса в связи с торговой блокадой.