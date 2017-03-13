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13.03.201712:20
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    Фотоленты

    Пикет резиденции Ахметова в Лондоне

    (обновлено: )15103
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    facebook.com/london.maidan
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне.
    facebook.com/london.maidan
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    facebook.com/london.maidan
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    facebook.com/london.maidan
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне
    Митинг под домом Ахметова в Лондоне.
    facebook.com/london.maidan

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    Митинг под домом Ахметова в Лондоне

    Представители общественного движения "Лондон Евромайдан" совместно со Штабом блокады торговли с неподконтрольными Киеву территориями в Донбассе, профсоюзом Бурштынской ТЭС и всеукраинским независимым профсоюзом "Равенство" в воскресенье пикетировали дом украинского бизнесмена Рината Ахметова в Лондоне (One Hyde Park, 100 Knightsbridge London).

    Участники митинга требовали проверки законности полученных им доходов в соответствии с британским антикоррупционным законодательством и британским антитеррористическим законом, говорится в сообщении London Euromaidan на странице в Facebook.

    Читайте также: Блокада Донбасса. Власть банально "отжимает" Ахметова — Бортник

    По их словам, в случае подтверждения на бизнес Ахметова должны быть наложены санкции с конфискацией его имущества в пользу Украины.

    Ранее сообщалось, что крупнейший в Украине частный энергетический холдинг "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова остановил почти все угольные шахты в неподконтрольных Киеву районах Донбасса в связи с торговой блокадой.

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