Блок Ада. Как Конотоп и Купянск решили свои проблемы без участия Киева

Павел Рудяков, эксперт

Сначала в Конотопе, затем в Купянске усилиями местных властей, органов охраны правопорядка и населения удалось предотвратить установку новых блокпостов с целью расширения зоны блокады торговых маршрутов, связывающих Украину с ДНР-ЛНР и РФ. Несмотря на внешние различия (в Конотопе блокпост установили, но быстро сняли по итогам переговоров, в Купянске установку пресекли в зародыше), модель и там, и тут выглядела практически идентично. "Активистов" с их идеями и практическими мерами не приняли, не поддержали. В обоих случаях "местные" проявили завидный уровень экономической зрелости и политической субъектности, защитив от посягательств "варягов", как себя и свои локальные интересы, так и государство, и интересы государственные. Столкнувшись с революционной риторикой борцов за "светлое европейское будущее", местная рассудительность, основанная на заботе не об идеалах и ценностях, а о хлебе насущном, не только не спасовала, не отступила, но и взяла верх.

Показательно, что в очередном, ставшим для нас привычным мини-столкновении меньшинства с большинством победило не меньшинство, как это происходит в течение последних лет, а большинство: пятьсот жителей Купянска одолели три десятка активистов блокадного дела. При этом, для защиты от агрессивных приезжих объединились представители разных групп местного населения, начиная от работников железной дороги и депутатов местных советов, заканчивая ветеранами АТО, проживающими в городе. Четкой позицией, активными целенаправленными действиями отметился профсоюз железнодорожников, хотя этот факт, скорее всего, говорит не столько о проявлении его зрелости и смелости, сколько о хорошей работе кого-то, где-то в каком-то центре принятия определенных решений.

Есть еще одна общая особенность, объединяющая эпизоды в Конотопе и Купянске и, в то же время, открывающая важное отличие нынешней ситуации в стране о той, что имела место несколько недель назад. О том, что государство де-факто расписалось в утрате монополии на применение силы, нынче не говорит, не пишет только ленивый. А вот отказ от применения силы блокираторами стал приятной неожиданностью для здравомыслящих людей в Украине и за ее пределами. До стычек, до использования грубой физической силы и, тем более, до кровопролития дело на сей раз, слава Богу, не дошло. Переговоры между представителями местных властей и общин и посланцами "Штаба блокады" оказались на удивление плодотворными и успешными. Хотя надо понимать, что этот результат может стать не окончательным, а только промежуточным. Особенно, в случае с Купянском.

Заслуживает, думаю, особого внимания сам факт того, что переговоры состоялись, что удалось организовать диалог. Вступать в переговоры с представителями центральной власти блокираторы упорно избегают. То ли отказываясь, как в случае с предложением решить вопрос за столом переговоров от Владимира Гройсмана, то ли переходя на истошный крик и площадную брань, а то и на рукоприкладство, как тогда, когда "проведать" один из их редутов приехала депутат ВР Татьяна Черновол. С властью местной они на переговоры не только пошли, но и довели их до конца, согласившись принять точку зрения противоположной стороны. Еще недавно нечто подобное было невозможно по определению. Любому, кто им осмеливался перечить, "активисты" сразу же затыкали рот, объявляя "врагом народа", "ватой", "изменником", не стесняясь применять самые различные меры физического и морального воздействия. Ситуативную переговорную паузу ни в коем случае не следует ни переоценивать, ни идеализировать. Возникла она, скорее всего, исключительно по причине отсутствия у гостей Купянска численного и другого преимущества над хозяевами. Тем не менее, приветствовать подобное развитие событий, надеясь, что оно со временем из исключения превратится у нас в правило, стоит, думаю, от всей души.

Организаторы блокады уделяют много внимания информационному и идеологическому обеспечению своего «проекта». Предложенный ими широкой публике лозунг: "Нет торговле на крови!", — звучит эффектно, выглядит ничуть не менее привлекательно, чем один из его далеких предшественников: "Украина — это Европа!", — под которым побеждал "Майдан". Тем не менее, победы он не гарантирует, да и особого преимущества тем, кто его использует в своих целях, пока не приносит. Очевидно, не в лозунгах дело, не так ли? Для того чтобы те или иные лозунги работали так, как этого хотят те, кто их предлагают, необходимо еще что-то, очень важное. Блокираторы не стоят на месте, предлагая новые и новые лозунги, выдвигая новые требования к власти, несущие в себе популистский заряд: закрыть "Сбербанк России" в Украине, национализировать находящиеся на нашей территории российские предприятия, вернуть населению 10-15 миллиардов гривен, переплаченные за отопление по завышенным коммунальным тарифам.

Бросается в глаза, что особой неприязни и, тем более, ненависти к тем, кого блокираторы называют "титушками" (еще один терминологический экскурс в историю "Майдана"), сегодня не наблюдается. Выставить их — "титушек" — заведомо неправыми, безусловными носителями Зла никак не получается. Хотя три года тому назад получалось на удивление легко и просто. В чем тут дело? Очевидно, в том, что пропаганда для того чтобы быть действенной и результативной, требует значительно больше ресурсов и усилий, чем те возможности, которыми располагают блокираторы.

Третий элемент информационного и, в целом, технологического обеспечения блокады — навязывание общественному мнению представления о том, что самый виноватый во всей блокадной истории — Ринат Ахметов. Примерно так в свое время для "Майдана" виновником всех бед и несчастий стал Виктор Янукович. Теперь отечественные информационные ресурсы не устают расписывать, как Ахметов обогащался за счет продажи Украине угля со своих шахт в ДНР-ЛНР, как он…, как "патриоты" блокируют его квартиру в Лондоне. Кроме всего прочего, таким путем отвлекается общественное внимание от реального содержания того, что происходит под видом блокады, затрудняется поиск ответа на вопрос, почему это происходит, ну, и, пожалуй, самое главное: кто получает от происходящего наибольшие дивиденды?

Центральная власть заняла по вопросу блокады более чем странную позицию. С одной стороны, официальный Киев ведет себя крайне, чтобы не сказать — демонстративно, спокойно и сдержанно, с другой — всеми силами пытается всячески обелить себя, не обращая внимания на обвинения в попустительстве незаконной торговли, ее использования с выгодой для себя. Практически на всех уровнях, высшими чинами государственной иерархии блокада осуждена. В то же время единодушное словесное осуждение не трансформировалось в какое-либо действие, способное положить конец самоуправству активистов. По блокаде есть публично заявленная позиция президента, есть мнение Кабинета министров, есть, наконец, решение СНБОУ, есть комментарии и разъяснения большой группы представителей различных министерств и ведомств. Ситуация покажется еще более абсурдной, если вспомнить о том, что блокирование — это отнюдь не "бои местного значения", его прямым следствием стало — ни много, ни мало — введение чрезвычайных мер в области энергетики. Не говоря уже о последствиях экономического, социального, внутри- и внешнеполитического свойства, которые пока остаются не вполне выявленными и проявленными.

Генеральную линию поведения центральной власти, сам того, видимо, не осознав, сформулировал глава Волынской ОГА Владимир Гунчак, когда его вечером в понедельник почти в буквальном смысле приперли к стенке луцкие активисты. "Я против блокады, но силовой разгон не поддерживаю", — заявил он. Предложенная формула способна потрясти воображение даже самого подготовленного человека. Предлагая ее, власть, по сути дела, окончательно расписывается в собственной недееспособности. Разовая же акция СБУ и спецподразделения "КОРД" по разгону редута блокираторов в Кривом Торце 13 марта в свете такого подхода предстает не как проявление ответственной государственнической позиции, а как элемент кампании по логистическому обеспечению конкретной бизнес-операции. Неслучайно на любительском видео, запечатлевшем первые минуты после сноса заслона и задержания участников блокады, ясно виден длиннющий грузовой состав, двигающийся от продавцов "черного золота" к его покупателям.

Киеву в лице первых лиц государства, включая президента и его ближайшее окружение, блокада на первых порах помогла решить ряд тактических задач, добившись положительного для себя результата там, где этого не удавалось сделать длительное время. Однако в стратегическом плане и сама по себе блокада, и, особенно, заигрывание с ее непосредственными участниками и организаторами способны создать для центральной власти большие проблемы. Возможно даже, очень большие. Вплоть до того, что в один прекрасный момент слово «блокада» придется писать с заглавной буквы, а по своему значению оно окажется приравненным к слову "Майдан". Реакция кругов, оппонирующих власти в данном вопросе, на ограниченное применение силы в Кривом Торце, хоть и последовала, но оказалась не очень бурной. Особого повода для радости тут, впрочем, нет. При определенных обстоятельствах все может кардинально измениться буквально за несколько часов. И тогда любая мера власти по обеспечению следующей поставки угля из ДНР-ЛНР в Украину может послужить поводом для большого взрыва.

В обстановке очевидного вакуума власти на общегосударственном уровне на местах принялись защищать свои интересы самостоятельно, полагаясь исключительно на себя самих, причем, практически без оглядки на Киев. В Конотопе и Купянске относительно решительную позицию заняла местная власть, которой без особого труда удалось заручиться активной поддержкой части местного населения, кровно заинтересованного в том, чтобы железная дорога, кормящая людей и их семьи, не простаивала, а, наоборот, работала. Центр подобные действия не осудил и не поддержал, предпочтя остаться на выжидательной позиции и на всякий случай сократив до минимума освещение и обсуждение конотопско-купянских событий в СМИ. Оборотная сторона медали вынужденной "децентрализации" по образцу этих двух населенных пунктов состоит в том, что, давая собственными силами и средствами отпор вредным с точки зрения их интересов инициативам пришлых блокираторов и иже с ними, местные власти и общины освобождаются и от «активистов», и от… центральной власти. Если центр не дает денег и не защищает, зачем он вообще нужен?

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И последнее. Если исключить собственно экономическую составляющую и сосредоточиться на составляющей политической, придется, видимо, констатировать, что блокирование торговли с ДНР-ЛНР в большей степени играет на руку не Украине, а России. Несмотря на это, непосредственные участники блокады, их явные и закулисные хулители и покровители на сей раз почему-то отказались от навешивания друг на друга ярлыков типа «агент Кремля», "рука Москвы" и т.п. Почему? Ответ на этот вопрос заслуживает специального внимания и отдельного обсуждения. Из того же, что лежит на поверхности, напрашивается вывод, согласно которому круг участников "блокадного" конфликта сузился до последнего предела. В нем не осталось никого из чужих, только свои.