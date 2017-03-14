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14.03.201709:33
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    Курс валют НБУ: доллар и евро подорожали

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    Как сообщается на сайте регулятора, курс евро установлен на вторник на отметке 2867,76 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,548 гривны за 10 рублей, доллара - 2689,45 гривны за 100 долларов.
    Доллары и евро
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на вторник, 14 марта, на уровне 2689,45 гривны за 100 долларов, сообщается на сайте регулятора.

    Курс евро установлен Нацбанком на отметке 2867,76 гривны за 100 евро, российского рубля — 4,548 гривны за 10 рублей. 

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    Падение курса гривны началось с середины декабря, оно совпало с объявлением о решении правительства национализировать крупнейшее в стране частное финучреждение — "ПриватБанк". 

    Ранее глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак потребовал от НБУ стабилизировать курс нацвалюты.

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