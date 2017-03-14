В Донбассе начал действовать новый порядок перемещения товаров

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Новый порядок перемещения товаров через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) в Донбассе вступил в силу.

Решение о новом порядке было принято Кабмином 1 марта и опубликовано в официальном печатном органе правительства "Урядовий кур'єр" 4 марта 2017 года, а вступает через 10 дней поле опубликования.

Таким образом, с сегодняшнего дня граждане, которые хотят перевозить товары через линию разграничения и в буферной зоне, должны будут согласовывать свои действия с чиновниками Министерства по делам временно оккупированных территорий, а предприниматели и компании – с фискальной службы.

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В то же время право перемещать товары (в основном, речь идет о продуктах питания и медикаментах) предоставляется только тем представителям бизнеса, которые зарегистрированы в Украине как налогоплательщики. Отдельно регламентируется перевозка угля из неподконтрольных Украине территорий и прохождение гуманитарных колонн.

Следить за перемещением товаров будут специально созданный Координационный центр и контрольные пункты на линии разграничения.

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В понедельник, 13 марта, участники торговой блокады с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса заявили, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и спецназа Нацполиции "КОРД" захватили редут добровольческого батальона близ железнодорожной станции в Кривом Торце Донецкой области. В ходе "зачистки" были задержаны несколько десятков участников блокады. В ночь на вторник, 14 марта, появилась информация об освобождении задержанных.