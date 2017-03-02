Госбюджет c начала года перевыполнен по доходам на 9,2% - Госказначейство

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Государственный бюджет Украины в январе-феврале текущего года получил 112,039 миллиарда гривен доходов, что на 9,2% больше бюджетной росписи, говорится в сообщении Государственной казначейской службы Украины.

По данным службы, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года доходы госбюджета выросли на 58,7%.

При этом в феврале текущего года в госбюджет поступило 52,592 миллиарда гривен доходов, что на 12% меньше бюджетной росписи, в том числе в общий фонд поступило 48,899 миллиарда гривен – на 12,3% ниже планового показателя, сообщает УНИАН.

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Ранее Госказначейство сообщило, что совокупный дефицит госбюджета в 2016 году составил 70,13 миллиарда гривен. Дефицит казны по общему фонду – 63,74 миллиарда гривен. Сообщалось, что государственный бюджет Украины был выполнен в пределах заложенного в законе дефицита, который был установлен на уровне 83,69 миллиарда гривен (70,13 миллиарда гривен).