Касьянова: финансирование интернатов из госбюджета выросло до 7 млрд гривен

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. В интернатах на лечение ребенка предусмотрена гривна в день. О таком финансировании заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По его словам, всего на содержание ребенка в интернатах выделяется 27 гривен в день. Эта сумма включает 23 гривны на питание, три — на одежду и гривну — на лечение.

О ситуации с финансированием интернатов в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказала программный директор по развитию международной благотворительной организации "Благотворительный фонд "СОС Детские Деревни — Украина" Дарья Касьянова.

"Ежегодно финансирование учреждений увеличивается, сегодня почти 7 млрд гривен из бюджета идет на содержание этих учреждений. В Украине — около 700 интернатных учреждений, в которых находятся 104 тысячи детей, но при этом, к сожалению, удельный вес, который идет на содержание конкретно ребенка, на его потребности, это — копейки", — заявила Касьянова.

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что в Харьковской области задержана педагог одной из школ-интернатов, которая хотела продать ученицу за 10 тысяч долларов. 52-летняя злоумышленница преподавала украинский язык и литературу в специнтернате для трудных подростков в Харьковской области.