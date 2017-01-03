Доходная часть госбюджета на 2016 год не выполнена на 1,7% - Госказначейство

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Государственный бюджет в январе-декабре 2016 года получил на 1,7% меньше доходов, чем было запланировано по бюджетной росписи, следует из статистических данных, опубликованных на сайте Государственной казначейской службы.

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В частности, по бюджетной росписи было запланировано получение 627,153 миллиарда гривен (23,1 миллиарда долларов) доходов, однако было получено только 616,219 миллиарда гривен (22,7 миллиарда долларов).

При этом, по сравнению с 2015 годом, доходы государственного бюджета в 2016 году выросли на 15,2%.

Напомним, поступления в сводный бюджет Украины за 2016 год составили 758,3 млрд грн, что на 171,2 млрд грн, или на 30%, больше показателя за 2015 год.

Как сообщалось ранее, Дефицит сводного бюджета Украины по итогам 11 месяцев 2016 года составил 9,988 миллиарда гривен, а дефицит государственного бюджета за указанный период — 45,543 миллиарда гривен.