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Университеты ждет недофинансирование из госбюджета-2017 – Стадный

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Страна получила "кота в мешке" - бюджет 2017 проголосован (88)

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Исполнительный директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что в 2017 году университеты не смогут оплачивать коммуналку.
Егор Стадный
Фото из открытых источников

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание знаний 10 января стартовала в Украине. Она продлится до тридцать первого января. Зарегистрироваться для участия можно на сайтах региональных центров — говорится в сообщении пресс-службы Украинского центра оценивания качества образования.

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Тесты будут проходить следующим образом: первого апреля по украинскому языку и литературе, а восьмого апреля — по одному из предметов на выбор.

Сократят ли ВУЗы бюджетные места во время вступительной кампании-2017 рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор Аналитического центра CEDOS Егор Стадный.

"Я сомневаюсь, что сократят, потому, что наше правительство популистское. Как всегда, они будут пытаться количество мест увеличить, но это не значит, что количество денег вырастет. То есть они будут дробить эти же деньги по факту между большим количеством мест, кардинально ничего не изменится. Университеты будут так же недофинансироваться и не смогут платить ту же коммуналку, например, будут отправлять преподавателей в принудительные отпуска. Я не ожидаю кардинальных изменений. Мы узнаем уже окончательно весной, когда опубликуют постановление об объемах государственного заказа. Конец мая — начало июня выходит постановление обычно, в которой указано количество мест на каждой специальности каждого уровня. Это советская штука – планирование", — отметил эксперт.

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