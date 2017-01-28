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    Экономика

    Дефицит госбюджета в 2016 г составил 70,13 млрд грн

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    Согласно оценке номинального ВВП Украины за минувшей год в 2,358 трлн грн, осуществленной Нацбанком, дефицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП.
    Гривны
    УНИАН

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Совокупный дефицит госбюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд грн ($2,5 млрд). Дефицит казны по общему фонду – 63,74 млрд грн, информирует Государственная казначейская служба (ГКСУ).

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Сообщается, что государственный бюджет Украины был выполнен в пределах заложенного в законе дефицита, который был установлен на уровне 83,69 млрд грн (70,13 млрд грн). Предельный дефицит общего фонда госбюджета-2016 был предусмотрен в размере до 68,89 млрд грн. (фактический — 63,74 млрд грн.)

    Согласно оценке номинального ВВП Украины за минувшей год в 2,358 трлн грн, осуществленной Нацбанком, дефицит госбюджета в 2016 году составил 2,97% ВВП.

    По данным Госказначейства, приватизация принесла всего 0,19 млрд грн, тогда как финансирование по долговым операциям составило 177,256 млрд грн, за счет изменения объема бюджетных средств – 21,9 млрд грн.

    Одновременно были осуществлены выпуски облигаций для докапитализации госбанков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 129,22 млрд грн.

    Напомним, в конце минувшего года сообщалось, что дефицит сводного бюджета Украины по итогам 11 месяцев 2016 года составил 9,988 миллиарда гривен, а дефицит государственного бюджета за указанный период — 45,543 миллиарда гривен.

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