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    Доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15% - НБУ

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    (обновлено: )4202
    Согласно данным НБУ, доходы сводного бюджета Украины в 2016 году составили 782,749 млрд грн, что на 20% выше показателя за предыдущий год на уровне 652,031 млрд грн.
    Вывеска на здании Национального банка Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Доходы государственного бюджета Украины в 2016 году составили 616,275 млрд грн, что на 15,3% выше показателя за предыдущий год на уровне 534,650 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные о выполнении госбюджета на сайте Национального банка Украины.

    Андрей Блинов
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Учитывая плановые показатели госбюджета на 2016 год с изменениями, годовой показатель доходов госбюджета оказался на 1,4% выше планового показателя на уровне 607,966 млрд грн.

    Согласно приведенным данным, доходы сводного бюджета Украины в 2016 году составили 782,749 млрд грн, что на 20% выше показателя за предыдущий год на уровне 652,031 млрд грн, отмечает УНИАН.

    читайте также: Выполнение госбюджета на 2017 год обвалит экономику – Гаврилечко

    Ранее сообщалось, что совокупный дефицит госбюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд грн ($2,5 млрд). Дефицит казны по общему фонду – 63,74 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

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