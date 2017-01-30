Доходы госбюджета в 2016 году выросли на 15% - НБУ

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. Доходы государственного бюджета Украины в 2016 году составили 616,275 млрд грн, что на 15,3% выше показателя за предыдущий год на уровне 534,650 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные о выполнении госбюджета на сайте Национального банка Украины.

Учитывая плановые показатели госбюджета на 2016 год с изменениями, годовой показатель доходов госбюджета оказался на 1,4% выше планового показателя на уровне 607,966 млрд грн.

Согласно приведенным данным, доходы сводного бюджета Украины в 2016 году составили 782,749 млрд грн, что на 20% выше показателя за предыдущий год на уровне 652,031 млрд грн, отмечает УНИАН.

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Ранее сообщалось, что совокупный дефицит госбюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд грн ($2,5 млрд). Дефицит казны по общему фонду – 63,74 млрд грн, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.