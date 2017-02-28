"Газпром" существенно снизил давление на входе в Украину - "Нафтогаз"

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" заявил о рекордном за последние годы снижении давления в российской газотранспортной системе (ГТС) на входе в газотранспортную систему Украины.

"В последние дни специалисты ПАО "Укртрансгаз" фиксируют существенное падение давления в российской газотранспортной системе на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", главном пункте входа в украинскую ГТС со стороны России. По состоянию на 8.00 вторника уровень давления на ГИС "Суджа" упал до рекордно низкого за последние годы уровня 49,7 атм вместо оговоренных контрактом 60,0 атм", — говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" заявили, что "Газпром" также нарушает условия транзитного контракта по максимальному уровню суточных колебаний заявок на отбор газа в пунктах выхода из ГТС Украины — они "не должны превышать 4,5% по пункту "Ужгород", но в отдельные дни февраля данный показатель был превышен в два раза от нормы".

В компании уточнили, что украинская сторона продолжает обеспечивать стабильные поставки газа в Европу, все заявки импортеров российского газа выполняются вовремя.

Также, согласно сообщению, "Нафтогаз Украины" и Европейская комиссия обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за невыполнения российской стороной своих контрактных обязательств, и ожидают от "Газпрома" соответствующих объяснений и исправления ситуации ради стабильного обеспечения газом европейских потребителей.

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"Нафтогаз" ранее уже сообщал о значительном снижении давления в российской газотранспортной системе на входе в украинскую ГТС, в частности в августе. Кроме того, компания заявляла, что в ноябре из 30 дней контрактные давления на ГИС "Писаревка" выдерживались лишь 12 дней, а на ГИС "Суджа" стабильно были ниже контрактных условий.