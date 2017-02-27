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    Украина сократила суточный отбор газа из ПХГ в четыре раза

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (462)

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    На 25 февраля в украинских подземных хранилищах было более 8,4 миллиарда кубометров газа. С начала года запасы уменьшились почти на 2,6 миллиарда кубометров.
    Газокомпрессорная станция
    УНИАН

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Потребители сократили суточный отбор из подземных хранилищ газа больше, чем в четыре раза из-за значительного потепления, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на оперативные данные  "Укртрансгаза".

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    "В пятницу, 24 февраля, из подземных хранилищ было отобрано 21,4 миллиона кубометров газа. Это более, чем в четыре раза меньший объем, чем было, например, 1 февраля, когда за сутки потребители потребили 91,8 миллиона кубометров ", — говорится в сообщении.

    По состоянию на начало суток 25 февраля в украинских подземных хранилищах было более 8,4 миллиарда кубометров газа. С начала года запасы уменьшились почти на 2,6 миллиарда кубометров.

    В феврале "Нафтогаз Украины" повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 22% по сравнению с январем текущего года.

    С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях.

    Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение о взыскании с "Газпрома" 172 млрд грн.

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