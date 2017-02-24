Цены на газ для потребителей завышены в 11 раз - эксперт

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РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Уволить главу "Нафтогаза" требуют народные депутаты. Среди инициаторов отставки Андрея Коболева – представители парламентской коалиции из межфракционного объединения "Депутатский контроль".

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Обвиняют главу "Нафтогаза" в провалах в работе, увеличении тарифов на газ и крупных убытках для государства. Пока что депутаты обнародовали свои обвинения и обратились к главе правительства и Кабмину, чтобы главу компании уволили, а на предприятии провели проверку финансово-хозяйственной деятельности.

Подробнее о претензиях к Андрею Коболеву в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал народный депутат Михаил Головко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Про які провали в роботі голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва взагалі йдеться?

— Йдеться про нанесені збитки "завдяки" його неефективному менеджменту, що вони в минулому році в другом кварталі закуповували газ в Європі не по 180 доларів, а на 40 доларів дорожче, і Україна зазнала три мільярди гривень додаткових витрат і збитків. Плюс до нього є багато претензій щодо виплати заробітних плат по три мільйони. В рік керівництво виплачує собі премій і інших витрат, зараз вони проводять тендер на 13 мільярдів з порушеннями практично законодавства, і, відповідно, самі по собі ті кошти не йдуть за ProZorro, а їх планують за своєю схемою освоїти. І багато інших претензій, в тому числі і не тільки до Коболєва, а й до "Укргазвидобування". В принципі, структури підпорядкованій йому, на чолі з Прохоренком.

Я нещодавно робив запит до аудитної служби, чи вони проводили перевірку даного підприємства. Вони сказали, що чотири рази намагалися в минулому році провести перевірку, але їх не допустили. Тобто якщо вони така чиста прозора структура, то чому вони бояться фінансової перевірки? І посилалися у відповідь на те, що нібито вони не є державною компанією. Виявляється, згідно Конституції, в нас газ є народним, а "Укргазвидобування" — це не державна компанія, а публічне акціонерне товариство. А засновником є "Нафтогаз" в особі Коболєва. Настворювали таких прокладок, 15 мільярдів кубометрів газу видобувають, за завищенню в 11 разів ціною продають його населенню. Це терпіти, звісно, що люди не можуть. Зараз Коболєв заявляє, що вони готові підняти вже з квітня місяця в черговий раз ціну на газ. Але якщо вони на цей крок підуть, я думаю, їх треба негайно гнати у відставку і притягати до кримінальної відповідальності.

Яке Коболєв має до підвищення тарифів на газ, хіба ці тарифи формує не НКРЕКП?

— Так, звісно. Але ціну на газ встановлюють вони разом з "Укргазвидобуванням". Тобто воно видобуває за ціну в середньому по дві тисячі гривень за тисячу кубів, продає її цьому з накруткою за 4800 НАК "Нафтогаз", а НАК продає населенню вже по сім тисяч. Тобто одна прокладка, друга прокладка. Знищується державна економіка, тобто наше виробництво стає не конкурентноздатним, тоді затягується зашморг на комуналці для населення. Тобто 60 мільярдів тільки в бюджеті заклали на різницю покриття.

Хто має повноваження на звільнення Андрія Коболєва?

— Це питання до прем'єра. Вони повинні повернути контроль над "Укргазвидобуванням" напряму уряду. Тобто без прокладок. Компанію потрібно взагалі ліквідувати, бо вони додумалися, що подали до суду, і рішенням Київського адміністративного суду визнали, що "Укргазвидобування" — це не державна структура. На рівному місці вкрали в народу компанію. Зарплати які хочуть собі встановлюють, мільйонні.

Тобто уряд може звільнити Андрія Коболєва?

— Уряд може звільнити. І взагалі потрібно ліквідувати цей "Нафтогаз", напряму поставити контроль за "Укргазвидобуванням" під уряд. Це все можна зробити.

Депутати заявили, що проти Андрія Коболєва порушено три кримінальні справи, але їх розслідування блокують самі правоохоронці. Що це за справи?

— За нанесення збитків державі, за розтрату коштів, за ті невиконані плани, які вони говорили про збільшення видобутку тощо. Чим більше ми будемо на це звертати увагу, я думаю, рано чи пізно вони просто змушені будуть діяти, і ці справи будуть відкриті.

На сьогоднішній день немає чіткої інформації про ці кримінальні провадження?

— Я не можу гарантувати, тому що особисто я цього не бачив.

Скільки ваших колег готові підтримати ваші вимоги стосовно звільнення Андрія Коболєва?

— Підписалися під зверненням більше 20 депутатів.

Чи є ще депутати, які не підписалися, але готовій підтримати?

— Я думаю, що є.

Якщо ніхто не відреагує в уряді на ваші вимоги стосовно звільнення Андрія Коболєва, які будуть ваші дії?

— Тоді повністю відповідальність за стан в енергетиці несе уряд. Якщо уряд умиває руки, ховає голову в пісок, значить, вони заодно, значить, в них якісь є домовленості, і вони не хочуть реагувати. Значить, ми можемо критикувати за бездіяльність уряд, тому що вони не хочуть нічого міняти.

Критикувати за бездіяльність або ініціювати відставку уряду?

— Я думаю, що скоро ми будемо мати право. Тому що в квітні місяці закінчується термін їх недоторканності, так би мовити індульгенції, коли не мають право відправляти у відставку уряд.

Ранее в эфире радиостанциичлен наблюдательного совет Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что "Газпром" не обязан менять тариф, как того хочет Украина.