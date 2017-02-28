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    "Газпром" заявил о готовности строить морской участок "Турецкого потока"

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    ЕС - Украина - РФ: снова газ (464)

    (обновлено: )16320
    Как заявил член правления "Газпрома" Олег Аксютин, "в настоящий момент на территории РФ завершена большая часть работ по расширению газотранспортной системы".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. "Газпром" планирует начать строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в ближайшие несколько месяцев, сообщил член правления "Газпрома" Олег Аксютин.

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    "В настоящий момент на территории РФ завершена большая часть работ по расширению газотранспортной системы, в ближайшие несколько месяцев, во второй половине текущего года, мы планируем начать строительство морского участка"- сказал Аксютин в ходе Дня инвестора "Газппома".

    Ранее заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев заявил, что экспортная цена на газ в ЕС в 2017 году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров.

    Также сообщалось, что, по словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, проект газопровода "Турецкий поток" отвечает национальным интересам Турции и не направлен против Украины.

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