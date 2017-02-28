"Газпром" не видит причин для отказа ЕС в строительстве "Северного потока-2"

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. "Газпром" не видит причин для возможного отказа властями ЕС от выдачи необходимых разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2", кроме политических, сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Мы уверены, поскольку проект полностью повторяет технологическую схему проекта "Северный поток" со всеми стандартами, которые применялись, я не вижу повода или причины, почему в разрешениях может быть отказано, за исключением, если вдруг решения начнут приниматься по политическим соображениям", — сказал Медведев, отвечая на вопрос о выдаче разрешений для проекта властями ЕС.

Он подчеркнул, что проект носит экономический характер и реализуется в интересах европейских потребителей газа.