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    СБУ изъяла в Одессе партии фейковых газет провокационного содержания

    (обновлено: )4301
    Согласно данным, злоумышленники планировали распространить провокационную печатную продукцию, направленную на манипулирование общественным мнением и дискредитацию высшего руководства государства.
    СБУ изъяла в Одессе партии фейковых газет провокационного содержания
    Пресс-служба СБУ

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины изъяла в Одессе большой партии печатной продукции провокационного содержания, говорится в сообщении пресс-центра СБУ в пятницу.

    По данным ведомства, группа провокаторов готовила ряд пропагандистских акций во время чествования памяти погибших в ходе беспорядков в центре Киева в 2014 году.

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    "Для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе злоумышленники планировали распространить провокационную печатную продукцию, направленную на манипулирование общественным мнением и дискредитацию высшего руководства государства. Двадцать второго февраля в Одессе сотрудники СБУ изъяли 2,5 тонны фейковых газет, очень похожих на официальное издание одной из политических партий, представленных в парламенте", — говорится в сообщении.

    В спецслужбе утверждают, что фальшивка содержала выходные данные и тираж, соответствующие настоящему печатному изданию.

    Как установили оперативники спецслужбы, груз был доставлен в Одессу из Киева. По данным СБУ, главными исполнителями акции якобы являются гражданка Украины – жительница Киева и гражданин России – житель Одессы. По утверждению СБУ, они должны были получить за свою работу 18 тысяч гривен (более 660 долларов), и они успели подобрать 30 распространителей фейкового издания и арендовали помещение для хранения газет.

    Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Харьковской области банду из четверых бывших полицейских и пенсионеров МВД, совершивших ряд разбойных нападений.

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