Транзит российского газа через Украину в ЕС идет хорошо – Шефчович

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КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина, Мария Князева. Транзит газа из РФ в Евросоюз через Украину идет бесперебойно, сообщил вице-президент по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции.

"По поводу трехсторонних переговоров и транзиту газа в Европу. Мы находимся в постоянном контакте с обеими сторонами – российским и украинским министерствами энергетики, а также есть регулярные контакты с компаниями. Несмотря на суровую зиму, все работает хорошо. И несмотря на суровую зиму, транспортные мощности инфраструктуры по транспортировке газа из России в Европу используются лишь на 52-60%", — отметил Шевчович.

"У нас также есть соглашение с обеими сторонами, что если возникнут проблем, мы используем наши мониторинговые возможности, также все механизмы для проблематичных ситуаций. Но сейчас это не лежит на повестке дня. Мы следим за ситуацией очень тщательно. Обе стороны меня сообщили, что в случае необходимости, есть готовность встретиться", — добавил он.

Украина, РФ и ЕК 9 декабря прошлого года провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа. Однако окончательных договоренностей стороны так и не достигли, т.к. Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

Представители "Нафтогаза" и украинские чиновники утверждают, что уровень запаса газа в украинских ПХГ не вызывает беспокойства, и обещают обеспечить безопасный транзит газа из РФ в Европу зимой. Российские власти, однако, неоднократно выражали обеспокоенность недостаточной заполненностью украинских ПХГ.

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Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 30 января упал ниже 10 миллиардов кубометров — до 9,976 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,77%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".