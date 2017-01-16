"Тольяттиазот" требует прекратить блокирование транзита аммиака в Украину

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Российский производитель аммиака ОАО "Тольяттиазот" требует от ГП "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) возобновить транзит аммиака производства ТОАЗ по украинскому участку магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса", сообщается на сайте предприятия.

"По состоянию на 16 января 2016 года транзит аммиака производства ТОАЗ по украинскому участку магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса" не возобновлен. Таким образом, Украинское государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) отказывается от выполнения своих обязательств по действующему контракту между УХТА и ТОАЗ от 24.12.2007 (далее – контракт) и продолжает противоправно навязывать ТОАЗ подписание нового Дополнительного соглашения к контракту, которым устанавливается ничем не обоснованный новый повышенный транзитный тариф, в качестве обязательного условия возобновления транзита", — говорится в сообщении.

В "Тольяттиазот" сообщают, что 13 января 2017 года в адрес УХТА направлена официальная претензия, в которой предлагается в порядке мирного урегулирования спора добровольно удовлетворить претензионные требования, включая:

1) Незамедлительное возобновление транзита аммиака и выполнение обязательства в натуре по транспортировке согласованных на январь 2017 года 130 тыс. тонн жидкого аммиака, в том числе путем дополнения указанных объемов транспортировки к согласованным объемам услуг по контракту на 2017 года в ближайших плановых месяцах;

2) Возмещение ТОАЗ причиненных убытков за невыполнение обязательств по контракту за период с 1 по 13 января 2017 года в размере 11,5 млн долларов США.

"Указанная сумма убытков не является окончательной, и ТОАЗ оставляет за собой право увеличить размер суммы убытков с учетом продолжающегося нарушения со стороны УХТА условий контракта и требований законодательства Украины", — говорится в сообщении.

В декабре 2016 года, действуя в соответствии с контрактом, ТОАЗ письменно проинформировал УХТА об объемах аммиака, планируемых к транспортировке по аммиакопроводу в январе 2017 года, а также предоставил месячный график подачи судов с указанием всей необходимой для их загрузки информацией, то есть полностью выполнил условия контракта по обеспечению транзита аммиака в согласованном объеме в январе 2017 года, добавили в компании.

Пресс-служба "Тольяттиазота" ранее сообщила, что с 23 декабря 2016 года полностью был остановлен транзит продукции предприятия по территории Украины, так как на обращение ТОАЗ в УХТА об увеличении квоты на объем прокачки до конца года был получен отказ.

Летом 2016 года ТОАЗ заявил о планах построить трубопровод для экспорта аммиака в обход Украины. По информации пресс-службы российской компании, планируется спроектировать ответвление от трубопровода "Тольятти-Одесса" в Воронежской области. Новый трубопровод пройдет до порта Тамань в Темрюкском районе Краснодарского края. Стоимость проекта на предприятии не уточнили.