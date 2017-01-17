Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения РФ транзита товаров

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Более миллиарда долларов из-за ограничения Россией транзита украинских товаров потеряла Украина. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Общественному радио".

"Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, и затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызской Республики", — заявил заместитель министра.

Напомним, в прошлом году РФ не пропустила транзитом 150 вагонов с товарами. Речь идет о 90% товаров, которые Украина поставляла в Казахстан и Киргизии.