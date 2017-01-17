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    Экономика

    Украина потеряла более $1 млрд из-за ограничения РФ транзита товаров

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    Экономика Украины. Падение гривны (237)

    (обновлено: )25680
    Как сообщается, потери из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки.
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Более миллиарда долларов из-за ограничения Россией транзита украинских товаров потеряла  Украина. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань в интервью "Общественному радио".

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    "Ситуация на самом деле сложная. Потери из-за ограничения транзита по территории РФ составляют более миллиарда долларов, это около 2% ВВП. Это прямые потери экспортеров, которые потеряли рынки. А еще это потери перевозчиков. Это, пожалуй, уникальный случай транзитной войны, когда РФ 1 января 2016 года ограничила наш транзит в Казахстан сроком на полгода, и затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года, и распространены на транзит в Кыргызской Республики", — заявил заместитель министра.

    Напомним, в прошлом году РФ не пропустила транзитом 150 вагонов с товарами. Речь идет о 90% товаров, которые Украина поставляла в Казахстан и Киргизии.

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