Росту экономики Украины мешает денежно-кредитная политика НБУ - эксперт

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр прогнозирует рост экономики в 2017 году. Об этом Владимир Гройсман заявил на своей странице в Facebook. По его мнению, о такой тенденции свидетельствуют экономические процессы в стране. В качестве примера Владимир Гройсман привел данные "Укрзализныци".

В прошлом году внутренние грузоперевозки выросли на 12 млн тонн — это почти на 8% больше, чем в 2015 году. Импортные перевозки выросли на 1,5 млрд тонн, что на 4,5% больше, чем в 2015 году.

Насколько оптимистичными являются прогнозы главы Кабмина, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экономический эксперт Борис Кушнирук.

"Я не считаю это таким уж большим оптимизмом, потому что те темпы роста, которые нам предлагает правительство, они не позволяют выйти на траекторию стабильного экономического развития. Для этого темпы роста должны быть как минимум 4,5-5%, но для этого нужно, в первую очередь, значительно радикальнее проводить реформы, а во-вторых, менять денежно-кредитную политику Центрального банка. На сегодняшний день она является такой, что мешает экономическому росту, и это, к сожалению, даже в правительстве не все понимают", — заявил Кушнирук.

Ранее эксперт по банковским вопросам Игорь Полховский заявил, что НБУ должен был просчитать, что панические настроения из-за "ПриватБанка" и обнуление бюджета-2016 приведут к падению гривны.