В Давосе открывается крупнейший Всемирный экономический форум

FABRICE COFFRINI/AFP

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Очередной, 47 по счету, Всемирный экономический форум пройдет с 17 по 20 января в швейцарском Давосе; он озаглавлен темой "Чуткое и ответственное руководство" и, как ожидают организаторы, соберет рекордное число участников — около трех тысяч представителей власти, бизнеса, международных организаций, гражданского общества.

Форум, в ходе которого состоится около 400 сессий, сконцентрируется на четырех направлениях — переосмысление глобального сотрудничества, оживление глобальной экономики, реформирование капитализма и подготовка к четвертой промышленной революции.

Участие в форуме примут более тысячи глав компаний, делегации из более чем 70 стран, в частности, всех стран "Большой двадцатки", включая ключевых министров и глав государств, а также руководство ведущих международных организаций, таких как, ООН, ВТО, МВФ.

Украина также появится перед инвесторами на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, несмотря на то, что там не будет официального представительства страны.

Открывать ежегодную встречу в Давосе будет выступление президента Китая Си Цзиньпина. Это первый визит китайского лидера на Всемирный экономический форум после того, как страна впервые приняла в нем участие в 1979 году. С собой он привез самую большую делегацию чиновников и бизнесменов. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что Китай старается активнее заявить о своих позициях в мировой экономике после избрания нового президента США, так как опасается, что Трамп начнет осуществлять свои предвыборные обещания и откроет "торговую войну" с Поднебесной.

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Внимание участников форума будет приковано и к делегации США. Как заявил ранее основатель ВЭФ Клаус Швабб, он пригласил в Давос представителей обеих администраций — уходящей и новой. Уходящую администрацию будут представлять вице-президент Джо Байден и госсекретарь США Джон Керри. Оба они примут участие в панельных дискуссиях. От новой администрации приехал Энтони Скарамуччи, которого Трапмп назначил советником по связям с бизнесом. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что прямо перед завершением форума Трамп и его команда вступят в свои законные права после инаугурации президента.

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Еврокомиссия в Давосе планирует рассказывать о своих приоритетах в работе и конкретных шагах в процессе преодоления таких трудностей в таких сферах, как миграция, безопасность, экономика, изменение климата и энергетика. Возглавлять делегацию будет первый-вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс, в ее состав войдут, в частности, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, вице-президент по энергосоюзу Марош Шефчович, вице-президент по евро и социальному диалогу Валдис Домбровским, еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. Планируется их выступления на различных тематических сессиях, а также встречи с представителями политических и бизнес кругов со всего мира, сообщила пресс-служба Еврокомиссии в преддверии Всемирного экономического форума.

Неотъемлемой частью экономического форума станет обсуждение ситуации на глобальном рынке энергетики. В частности, основными темами станут перспективы отрасли и влияние новых реформ на рынок. В списке посетителей форума от российского бизнес-сообщества нефтегазового рынка присутствует глава "Лукойла" Вагит Алекперов и глава "Новатэка" Леонид Михельсон. Среди иностранных участников числятся министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, министр нефти Ирака Джабара аль-Ляиби, министр нефти Нигерии Эммануэль Качикву и генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

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Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко не посетит традиционный "украинский ланч" в Давосе (Швейцария), который готовит фонд Виктора Пинчука.