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    Украина побила рекорд по транзиту газа в Европу

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    В "Укртрансгазе" подчеркнули, что "Газпром" не выдерживает контрактные давления на российской пограничной ГИС Суджа, где утром в четверг давление в сторону Украины составило всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условий.
    Газовое хранилище. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. "Укртрансгаз" зафиксировал рекордный суточный транзит газа в Европу, в компании также заявляют о несоблюдении "Газпромом" норм давления в сторону Украины.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Суточный объем транзита газа через Украину в Европу превысил уровень 300 миллионов кубометров, такая тенденция прослеживается два дня подряд, и является рекордным значением за последние несколько лет", — сообщает пресс-служба компании.

    Также сообщается, что в период с 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему для европейских потребителей протранспортировано 6,525 миллиарда кубов "голубого топлива", при этом объем поставок транзитного газа с территории РФ составил 6,522 миллиарда кубометров.

    "Украина — надежный транзитер природного газа, традиционно все заявки выполняются своевременно и в полном объеме", — отмечают в пресс-службе.

    Также компания в очередной раз обвиняет "Газпром" в несоблюдении норм давления. "Как сообщает центральный диспетчерский департамент украинского оператора газотранспортной системы, ОАО "Газпром" не выдерживает контрактные давления на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 6 утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составило всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условий", — утверждает компания.

    В 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 миллиарда кубов.

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