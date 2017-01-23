"Нафтогаз": цена на газ для промпотребителей вырастет на 21-22%

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" в понедельник опубликовала ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования, которые будут действовать с 1 февраля 2017 года.

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Согласно информации, размещенной на сайте "Нафтогаза", предложенные цены на природный газ с ресурса компании дифференцированные в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов с "Нафтогазом".

По сравнению с ценами в январе этого года, в феврале 2017 цены увеличены на 21-22%.

Такое повышение обусловлено ростом цен природного газа на европейском рынке.

naftogaz.com Условия коммерческого предложения НАК "Нафтогаз Украины" с 1 февраля 2017

Для промышленных потребителей, закупающих более 50 тыс. куб и газа в месяц, в феврале цена увеличится до 9 тыс 214,8 грн за тыс куб м (при условии предварительной оплаты) и до 10 тыс 141,2 грн (при текущей оплате либо по истечению календарного месяца поставки газа). Для всех других потребителей цена будет составлять 10 тыс 141,2 грн за тыс куб метров.

Напомним, Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг на заседании 23 января приняла решение о том, что в феврале тарифы на электроэнергию увеличатся для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения энергопоставляющих компаний (кроме населения).