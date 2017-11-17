Пользователи Facebook нашли убийцу погибшего рэпера Lil Peep

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КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Сообщество Sadgasm в Facebook опубликовало фотографию девушки, которая может быть виновна в смерти рэп-исполнителя Lil Peep.

21-летний музыкант скончался 16 ноября в результате передозировки наркотиков. Установлено, что он принял седативный препарат Xanax и фентанил. Xanax оказался подделкой, что могло стать причиной смерти.

"Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный Xanax", — говорится в сообщении Sadgasm.

Пост на странице Sadgasm Пост на странице Sadgasm в Facebook

Пользователи Facebook также опубликовали скриншоты чата, в котором девушка Мэрайя, признается, что дала музыканту наркотики. Она смеется над тем, что артист "обдолбался".

Как уже сообщалось, момент смерти Lil Peep был запечатлен на видео, когда его друг вел онлайн-трансляцию в Instagram. На кадрах видно, что рэпер в бессознательном состоянии сидит на сиденье автобуса.