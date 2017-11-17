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    Культура

    Пользователи Facebook нашли убийцу погибшего рэпера Lil Peep

    (обновлено: )119
    Найдена фотографии девушки, которая предположительно передала Lil Peep поддельные таблетки препарата Xanax.
    Американский рэпер Лил Пип
    facebook.com/pg/lilpeepmusic

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Сообщество Sadgasm  в Facebook опубликовало фотографию девушки, которая может быть виновна в смерти рэп-исполнителя  Lil Peep.

    21-летний музыкант скончался 16 ноября в результате передозировки наркотиков. Установлено, что он принял седативный препарат Xanax и фентанил.  Xanax оказался подделкой, что могло стать причиной смерти.

    "Это девушка, которая, вероятно, дала Lil Peep поддельный Xanax", — говорится в сообщении  Sadgasm.

    Пост на странице Sadgasm
    Пост на странице Sadgasm в Facebook

    Пользователи Facebook также опубликовали скриншоты чата, в котором девушка Мэрайя, признается, что дала музыканту наркотики. Она смеется над тем, что артист "обдолбался".

    Как уже сообщалось, момент смерти Lil Peep был запечатлен на видео, когда его друг вел онлайн-трансляцию в Instagram. На кадрах видно, что рэпер в бессознательном состоянии сидит на сиденье автобуса.

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