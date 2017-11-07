В России избили рэпера, которому запретили въезд в Украину

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КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге неизвестные избили рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Об этом российскому "Пятому каналу" сообщил директор музыканта Андрей Замай.

"Это случилось около входа в клуб "Аврора", где должен был проходить концерт. Там около парковки находится VIP-вход. Нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи", — рассказал Замай.

По его словам, нападавшие не были похожи на "простых хулиганов" и "били профессионально".

Он добавил, что рэпера отвезли в поликлинику, он дает показания в отделении полиции. Здоровью музыканта ничего не угрожает.

Информацию о случившемся подтвердил РИА Новости представитель певца Станислав Куницын.

По факту нападения на Машнова начата проверка.

Ранее украинское интернет-издание со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины по запросу редакции сообщило, что СБУ запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову. По мнению Киева, Гнойный "незаконно пересекал границу Украины" и выступал в Крыму, а также отличился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.