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    Культура

    В России избили рэпера, которому запретили въезд в Украину

    (обновлено: )49
    Директор музыканта Андрей Замай сообщил, что нападавшие не были похожи на "простых хулиганов" и "били профессионально". Рэпера Гнойного отвезли в поликлинику.
    Рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС
    © Фото: Саша Дискотека

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Санкт-Петербурге неизвестные избили рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС. Об этом российскому "Пятому каналу" сообщил директор музыканта Андрей Замай.

    "Это случилось около входа в клуб "Аврора", где должен был проходить концерт. Там около парковки находится VIP-вход. Нас поджидали человек семь. Оттеснили меня и турменеджера, схватили Вячеслава. Били его и кричали, что он должен извиниться за творчество, за сказанные панчи", — рассказал Замай.

    По его словам, нападавшие не были похожи на "простых хулиганов" и "били профессионально".

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    РИА Новости Украина
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    Он добавил, что рэпера отвезли в поликлинику, он дает показания в отделении полиции. Здоровью музыканта ничего не угрожает.

    Информацию о случившемся подтвердил РИА Новости представитель певца Станислав Куницын. 

    По факту нападения на Машнова начата проверка.

    Ранее украинское интернет-издание со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины по запросу редакции сообщило, что СБУ запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову. По мнению Киева, Гнойный "незаконно пересекал границу Украины" и выступал в Крыму, а также отличился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.

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