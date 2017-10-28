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    Культура

    СБУ сняла запрет на въезд известному белорусскому рэперу

    (обновлено: )69
    В Службе безопасности Украины не обнаружили угроз национальной безопасности в действиях белорусского рэпера Макса Коржа, говорится в ответе спецслужбы.
    Белорусский рэпер Макс Корж
    Макс Корж, ВКонтакте

    КИЕВ, 28 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сняла с белорусского рэпера Макса Коржа запрет на въезд в страну. Об этом сказано в ответе на запрос издания "Крым.Реалии".

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    В ведомстве не обнаружили угроз национальной безопасности в действиях белорусского певца.

    "Вместе с тем, обращая внимание на пребывание Коржа в Автономной Республике Крым и присутствия в его действиях признаков административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьями 204-1 и 204-2 Кодекса Украины про административные правонарушения, про факт нарушения им правил пересечения государственной границы проинформировано Государственную пограничную службу Украины", — сказано в ответе.

    В феврале 2016 года Корж получил запрет на въезд в Украину. На тот момент певец планировал тур по Украине. Причиной запрета въезда в Украину могли стать концерты исполнителя в Крыму.

    Ранее сообщалось, что Макс Корж смог через через суд отменить запрет на въезд в Украину.

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