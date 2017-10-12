Гражданке Молдавии запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Гражданке Молдавии, которая пересекала границу с георгиевской лентой, на три года запретили въезд в Украину, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, пограничники Белгород-Днестровского отряда обнаружили георгиевскую ленту в автомобиле Jaguar 29-летней гражданки Молдавии, которая направлялась из Кишинева через пункт пропуска Кучурган.

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В ведомстве напоминают, что в данном случае все признаки административного правонарушения, предусмотренного ст.173-3 Кодекса Украины (изготовление и пропаганда георгиевской (гвардейской) ленты).

"Поскольку женщина не смогла объяснить цель своего визита в нашу страну, было принято решение о запрете ей въезда сроком на 3 года", — говорится в сообщении.

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Также в ГПСУ напомнили, что на минувшей неделе также фиксировался подобный случай. "Тогда в автомобиле гражданина Молдовы пограничники тоже обнаружили георгиевские ленты и, кроме этого, еще и пророссийскую символику. Об этом факте была уведомлена Национальная полиция, а гражданин по результатам собеседования получил запрет въезда на территорию Украины сроком на три года", — говорится в сообщении.

Напомним, закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты в Украине вступил в силу 15 июня.