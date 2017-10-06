СБУ запретила въезд в Украину российскому рэперу Гнойному

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому рэперу Вячеславу Машнову, известному под псевдонимом Гнойный, сообщило интернет-издание "Апостроф" со ссылкой на ответ СБУ по запросу редакции.

Издание пишет, что по мнению Киева, Гнойный "незаконно пересекал границу Украины" и выступал в Крыму, а также отличился резкими и оскорбительными высказываниями в адрес Украины.

"Сообщаем, что Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда указанному вами в запросе лицу", — говорится в ответе СБУ, копию которого публикует издание. В документе нет информации, на какой срок рэпер стал персоной нон грата на Украине.

В начале октября Гнойный попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Парламент с третьей попытки принял закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают "угрозу национальной безопасности". Такое решение в четверг поддержали 232 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня следующего за днем его опубликования в официальной прессе.