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    Соратнику Саакашвили запретили въезд в Украину на три года

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    Служба безопасности Украины "в интересах обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка" приняла решение о запрете на въезд в Украину соратнику бывшего президента Грузии Кобе Накопия сроком на три года.
    Коба Накопия
    Экономическая правда

    КИЕВ, 23 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) запретила на три года въезд в страну соратнику бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Кобе Накопия, передает в понедельник "Украинская правда" со ссылкой на ведомство.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
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    Ранее бизнесмен, депутат грузинского парламента Накопия заявил, что по прилету в киевский аэропорт "Борисполь" пограничники вручили ему документ о запрете въезда на территорию Украины без объяснения причин.

    "Службой безопасности Украины в интересах обеспечения безопасности Украины и охраны общественного порядка принято решение о запрете на въезд в Украину указанному в запросе гражданину Грузии сроком на три года", — говорится в ответе СБУ за запрос издания.

    Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на замглавы пограничной службы Украины Василия Серватюка сообщило, что ведомство запретило въезд в страну десяти гражданам Грузии, которые принимали участие в событиях на КПП "Шегини", где Саакашвили незаконно пересек государственную границу.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов.

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