наверх
01.10.201720:32
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Известный российский рэпер попал в базу данных сайта "Миротворец"

    (обновлено: )36515
    Как сообщается на сайте, рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины", и что он "участник попыток легализации аннексии Крыма".
    Российский рэпер Вячеслав Машнов (Гнойный)
    The Flow

    КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Сайт "Миротворец" - это инструмент дискредитации

    Как сообщается на сайте, Машнов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины", и что он "участник попыток легализации аннексии Крыма".

    Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.

    Читайте также: Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Столкновения в ходе референдума в Каталонии
    Референдум в Каталонии: стрельба и кровь
    Спецтехника для ликвидации последствий пожаров и взрывов на арсенале в Калиновке
    Взрывы под Винницей: расследование
    Депутат городского совета Михаил Бинусов
    Убийство депутата в Черкассах
    Школьница с букварем. Архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия