Известный российский рэпер попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости Украина. Российский рэпер Вячеслав Машнов, известный под псевдонимом Гнойный, попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма.

Как сообщается на сайте, Машнов внесен в базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины", и что он "участник попыток легализации аннексии Крыма".

Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало украинские власти расследовать деятельность сайта "Миротворец", известного скандальными публикациями, в которых обнародованы персональные данные журналистов.

Читайте также: Госдеп жестко раскритиковал РФ, Украину, ситуацию в Крыму и Донбассе

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.