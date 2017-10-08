В США задержали известного рэпера по обвинению в изнасиловании

КИЕВ, 8 окт — РИА Новости Украина. Обладатель четырех премий "Грэмми" американский рэпер Nelly был задержан в субботу по обвинению в изнасиловании, сообщили в департаменте полиции города Оберн (штат Вашингтон).

Согласно тексту пресс-релиза департамента полиции, сообщение об изнасиловании поступило в правоохранительные органы утром в субботу. Женщина сообщила, что "мужчина, известный как рэпер Nelly", изнасиловал ее в гастрольном автобусе, припаркованном неподалеку от концертного зала, где ранее состоялось шоу музыканта. Несколько часов спустя полиция задержала рэпера и поместила его под стражу, однако вскоре музыкант был отпущен на свободу.

Адвокат рэпера Скотт Розенблюм утверждает, что музыкант стал жертвой "полностью сфабрикованных обвинений".

"Эти обвинения неправдоподобны и мотивированы корыстными побуждениями и желанием мести. Я уверен, что, когда эти непристойные заявления будут тщательно изучены, никаких обвинений не последует", — приводит заявление адвоката телеканал NBC.

Рэпер Корнелл Хэйнс, известный под псевдонимом Nelly — американский рэп-исполнитель, актер и предприниматель. За 8 лет карьеры ему удалось продать более 30 миллионов копий своих записей. Является обладателем четырёх премий "Грэмми" в 2003 и 2004 годах. По версии журнала Billboard, Nelly занял третье место в рейтинге артистов первой декады XXI века. В 2005 году дебютировал в фильме "Все или ничего"("The Longest Yard") с Адамом Сэндлером и Крисом Роком. До 2010 года являлся совладельцем баскетбольного клуба Charlotte Bobcats. Владеет двумя линиями одежды и является основателем многочисленных благотворительных фондов.

ранее сообщалось, что нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в 2010 году заплатил 375 тысяч долларов девушке, которая обвинила его в изнасиловании.