В Швеции прекращено следствие по делу Ассанжа об изнасиловании - прокуратура

КИЕВ, 19 мая – РИА Новости Украина. Следствие по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в изнасиловании в Швеции в 2010 году, прекращено.

"Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании", — говорится в сообщении для прессы.

Подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, пресс-конференция запланирована на 13.00 по Киеву.

В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.