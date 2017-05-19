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    В Швеции прекращено следствие по делу Ассанжа об изнасиловании - прокуратура

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    Согласно информации, подробности прокурор Марианн Ню собирается раскрыть на встрече с журналистами, пресс-конференция запланирована на 13.00 по Киеву.
    Джулиан Ассанж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мая – РИА Новости Украина. Следствие по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, которого подозревают в изнасиловании в Швеции в 2010 году, прекращено.

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    "Прокурор Марианн Ню сегодня приняла решение о прекращении предварительного следствия по делу Джулиана Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании", — говорится в сообщении для прессы.

    Подробности прокурор намерена раскрыть на встрече с журналистами, пресс-конференция запланирована на 13.00 по Киеву.

    В Швеции летом 2010 года в отношении Ассанжа начались следственные действия по заявлению двух женщин о его сексуальных притязаниях во время пребывания в Стокгольме. Подозреваемого задержали в Лондоне 7 декабря того же года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог.

    Подозреваемый находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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