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    Роналду заплатил $375 тыс девушке, обвинившей его в изнасиловании - СМИ

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    Инцидент, по данным СМИ, произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где португальский футболист проводил отпуск. С целью избежать наказания сторона футболиста заплатила потерпевшей, имя которой не называется, 375 тысяч долларов.
    Игрок сборной Португалии Криштиану Роналду. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в 2010 году заплатил 375 тысяч долларов девушке, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на источник.

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    Как отмечается, инцидент произошел в июне 2009 года в Лас-Вегасе, где португальский футболист проводил отпуск. Девушке, которую, как предполагается, изнасиловал Роналду, тогда было около 20 лет. Источник утверждает, что в январе 2010 года с целью избежать наказания сторона футболиста заплатила потерпевшей, имя которой не называется, 375 тысяч долларов.

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    По условиям подписанного договора стороны договорились не разглашать подробностей, а сторона потерпевшей должна отказаться от обвинений.

    Отметим, что знаменитый футболист не впервые сталкивается с обвинениями в сексуальных преступлениях. В 2005 году Роналду, будучи игроком английского "Манчестер Юнайтед", был арестован по подозрению в домогательствах к двум женщинам, но отпущен под залог. Позже с футболиста были сняты все обвинения.

    Ранее сообщалось, что в следующем году Роналду решил жениться

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