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    Культура

    Рэпер 50 Cent отказался от $500 тысяч за участие в кампании Трампа

    (обновлено: )42
    Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent заявил, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа были готовы заплатить ему 500 тысяч долларов "просто за участие в кампании".
    Рэпер 50 Cent
    wikipedia

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent рассказал, что сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа предлагали ему 500 тысяч долларов за участие в его кампании, чтобы завоевать голоса чернокожего населения США.

    50 Cent ударил схватившую его за руку фанатку
    Канал TMZ на YouTube
    Рэпер 50 Cent ударил фанатку во время концерта

    "До того, как его (Трампа — ред.) избрали, у них были проблемы с голосами афроамериканцев. Они хотели заплатить мне 500 тысяч долларов просто за участие в кампании. И я такой: "Не, это плохие деньги", — заявил Кертис Джеймс Джексон III (настоящее имя исполнителя — ред.) в интервью радиостанции Hot 97.

    Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".

    Напомним, ранее федеральный суд в городе Хартфорд штата Коннектикут закрыл дело о  банкротстве 50 Cent после того, как тот выплатил более 22 миллионов долларов кредиторам. Музыкант объявил о своем банкротстве в 2015 году. Тогда он оценил свои долги в 36 миллионов долларов при активах в менее чем 20 миллионов долларов.

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