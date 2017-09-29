Рэпер 50 Cent отказался от $500 тысяч за участие в кампании Трампа

КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Известный американский рэп-исполнитель 50 Сent рассказал, что сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа предлагали ему 500 тысяч долларов за участие в его кампании, чтобы завоевать голоса чернокожего населения США.

"До того, как его (Трампа — ред.) избрали, у них были проблемы с голосами афроамериканцев. Они хотели заплатить мне 500 тысяч долларов просто за участие в кампании. И я такой: "Не, это плохие деньги", — заявил Кертис Джеймс Джексон III (настоящее имя исполнителя — ред.) в интервью радиостанции Hot 97.

Излюбленными темами творчества 50 Cent являются наркоторговля и насилие. Он известен тем, что сумел выжить, получив девять пуль во время неудавшегося покушения. Также рэпер успел сняться в кино, исполнив роль самого себя в автобиографической ленте 2005 года "Разбогатей или умри".

Напомним, ранее федеральный суд в городе Хартфорд штата Коннектикут закрыл дело о банкротстве 50 Cent после того, как тот выплатил более 22 миллионов долларов кредиторам. Музыкант объявил о своем банкротстве в 2015 году. Тогда он оценил свои долги в 36 миллионов долларов при активах в менее чем 20 миллионов долларов.